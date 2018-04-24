Лукашенко заявил о возврате «холодной войны»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения и продвижения интересов в мире снова делается ставка на военную силу. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.



«Раздаются голоса о возврате холодной войны, даже больше — ледяной. Это взрывоопасная ситуация. Она со всей очевидностью демонстрирует, насколько хрупким может быть мир», — сказал Лукашенко.



По его словам, при нынешних обстоятельствах Белоруссия понимает, что ее безопасность зависит от единства народа, а также от сильной внутренней и внешней политики.



«…на международной арене обостряются конфронтация и недоверие. А значит, легкого времени не будет. Санкционные войны неизбежно рикошетом заденут и нас», — добавил Лукашенко.

