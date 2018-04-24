Тайсону Фьюри вернули боксерскую лицензию

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри возобновил боксерскую лицензию.



Об этом сообщил сам Фьюри в Instagram, где разместил фото лицензии. "Я официально вернулся", - написал британец.



Британский боксерский совет временно приостановил лицензию Тайсона Фьюри в конце 2016 года, после того, как он сдал две положительные тексты на допинг. В декабре 2017 года было объявлено, что Фьюри достиг мирового соглашения с Британским антидопинговым агентством. Срок его дисквалификации истек 12 декабря прошлого года.



В своем последнем бою в ноябре 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко и отобрал у него титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.



Впоследствии британец признался, что он употребляет наркотики и имеет психологические проблемы и отказался от титулов.



29-летний Фьюри одержал 25 побед (18 - нокаутом) в 25 боях. В апреле сообщалось, что следующий бой британца состоится 9 июня в Манчестере, имя его соперника пока не объявлено.

