Рассмотрение апелляции на арест капитана "Норда" состоится 8 мая

Суд в Херсонской области 8 мая рассмотрит апелляцию на арест капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.



"8 мая суд Херсонской области рассмотрит апелляцию на арест капитана "Норда", - сказала Т.Тихончик агентству во вторник.



Как сообщалось, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту.



Капитану судна В.Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны).



Херсонский городской суд 6 апреля избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога. Адвокаты внесли деньги, и 10 апреля В.Горбенко освободили из-под стражи.



Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.



На время досудебного следствия В.Горбенко будет находиться у родственников в Мелитополе (Запорожская область).



Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.



В настоящее время протоколы об административном правонарушении на семерых членов экипажа судна "Норд" переданы в Соломенский райсуд Киева.

