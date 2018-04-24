Норвегия выделит Украине 4,6 млн евро на реформы

Норвегия готова выделить финансовую помощь Украине в размере 4,6 млн евро (44 млн норвежских крон) на реализацию плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы. Об этом сообщил посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад, передает во вторник, 24 апреля, РБК-Украина.



"Мы приветствуем новый план Совета Европы на 2018-2021 год, необходимый для соблюдения заданного темпа в осуществлении большой программы реформ в Украине. В апреле Норвегия объявила о решении выделить 34 миллиона норвежских крон в дополнение к 10 миллионам, которые были предоставлены ранее. Мы надеемся, что Украина проявит политическое лидерство в осуществлении реформ, которые крайне важны для демократического развития", - заявил Хорпестад.

