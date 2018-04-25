В ближайшие дни в Украине потеплеет

В ближайшие сутки, 25 апреля, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, перемещающаяся с запада Европы, сообщает Укргидрометцентр. В среду в большинстве областей Украины без осадков, лишь ночью в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, местами в Волынской и Ровенской областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью ожидается на уровне 5-10° тепла, на побережье морей 9-14°; днем 18-23°, в западных и на юге Одесской области местами 24-26°, в восточных, Сумской и Черниговской областях 14-19°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем около 20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 25 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 27,5 градусов тепла в 1943 году, а самая низкая - ночью на отметке 1,5 градусов мороза в 1988 году.



В четверг, 26 апреля, в западных, северных, местами в центральных, днем и в Харьковской области пройдет небольшой, днем в Карпатах умеренный дождь, гроза. На остальной территории -без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в центральных и южных областях до 28°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

