Оснований для новой волны мобилизации в Украине нет – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет об отсутствии оснований для проведения мобилизации в Украине в настоящее время. "Относительно очередной волны мобилизации, то у нас сегодня такой необходимости нет. Есть несколько причин, и одна из них - это то, что нам удалось провести серьезную работу с резервом первой очереди, то есть с людьми, которые имеют боевой опыт", - сказал С.Полторак в интервью ВВС, опубликованном во вторник.



По его словам, в настоящее время резервисты уже приписаны не только к военкоматам, но и к военным частям. "Ежегодно проводится учебно-методический сбор, 2-3 недели их учат в бригаде для проведения боевого слаживания. Эти люди готовы в течение нескольких дней стать к ружью - доукомплектовать подразделения или сформировать новые части и выполнять задание. Мы… четко понимаем, сколько у нас есть людей и на что мы можем рассчитывать. Научились рассчитывать и риски при необходимости проведения мобилизации. Но еще раз хочу сказать, что такой необходимости я сегодня не вижу", - отметил министр.



С.Полторак сообщил, что минимальная зарплата военнослужащего в настоящее время составляет 7,5-7,8 тыс. грн и отметил, что "это небольшие средства", учитывая риски "потерять жизнь и здоровье в армии". При этом он отметил, что денежное обеспечение в зоне проведения АТО удалось поднять с 2,4 тыс до 10 тыс. грн в месяц. "Думаю, что главной причиной пополнения ВСУ контрактниками является мотивация, патриотизм и ощущение ответственности и необходимости исполнить свою мужскую обязанность. На втором плане, конечно, и денежное содержание", - сказал министр.



На вопрос о численности ВСУ, он сказал, что "cейчас в подчинении Минобороны есть 255 тысяч". "Из них Вооруженные силы - 250 тыс. и 5 тыс. - Государственная служба транспорта. Несколько дней назад подписал все акты, и мы завершили прием этой службы в состав Минобороны", - сказал С.Полторак.

