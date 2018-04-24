Полторак рассказал, сколько миротворцев ООН нужно на Донбассе

Необходимое количество миротворцев ООН на Донбассе может достигать от 10 тыс. до 40 тыс. военных.



Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью ВВС.



Глава Минобороны пояснил, что количество миротворческого контингента зависит от задач и цели миссии.



"Для того, чтобы мы могли четко рассчитать, какое количество миротворцев нужно, важно определить, какую задачу будет выполнять миротворческая миссия. Может быть два варианта: поддержание мира и принуждение к миру. Если речь идет о поддержании мира, то, по нашим расчетам, миссия может составить от 10 до 25 тыс.. Если речь будет идти о принуждении к миру, то цифра может быть 35-40 тыс.", - сказал Полторак.



Министр отметил, что Украина имеет достаточно опыта для сотрудничества с миротворцами, а свыше 20 тыс. украинцы сами принимали участие в миротворческих миссиях.



"Относительно взаимодействия с миротворческой миссией, у нас есть огромный опыт: много офицеров, генералов, военнослужащих прошли миротворческие миссии. Начиная от начальника Генштаба, заканчивая командирами частей. Поэтому мы четко понимаем, как нужно взаимодействовать с миссией. За все время более 20 тыс. военных прошли через миротворческие миссии. Украина всегда выполняла свои обязанности. Сейчас настало время, когда мир должен помочь Украине.



Полторак добавил, что не видит необходимости возвращать в Украину миротворцев, которые сейчас выполняют международные обязательства.

