Тарифы на вывоз мусора в Киеве могут вырасти на треть

КП "Киевкомунсервис" подало на утверждение Киевской городской госадминистрацией новые тарифы на вывоз мусора, которые на 30-40% выше действующих.



Согласно сообщению на сайте КП, вывоз мусора для населения подорожает на 34% и составит 99,7 грн/куб.м, для бюджетных организаций цены вырастут на 33,2% - до 106,36 грн/куб.м, для других потребителей – на 42%, до 131,63 грн/куб.м.



По данным "Киевкомунсервиса", повышение тарифов связано с подорожанием горюче-смазочных материалов, ростом минимальной зарплаты, а также с целью непрерывного и своевременного вывоза мусора.



КП принимает замечания и предложения по изменению тарифов до 30 апреля.

