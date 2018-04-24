Газпром готов к переговорам с Украиной по транзиту

Российский Газпром готов к переговорам с Украиной по новому контракту на транзит газа и разбирательства в арбитраже по действующему контракту этому не мешают. Об этом сказал зампредправления Газпрома Александр Медведев, сообщает РИА Новости-Украина во вторник, 24 апреля.



"Что касается нового договора, – я подчеркиваю, не продления старого, а заключения нового договора на транзит через территорию Украины, – то мы готовы к переговорам. Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь", – сказал Медведев.



Ранее сообщалось, что Газпром и Нафтогаз приступили к обсуждению условий нового контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины. Уточнялось, что речь идет об условиях транзита с 2020 года.



Также глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что его компания "никогда не ставила вопрос об отказе от украинского транзита".



При этом Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа и его транзит через территорию Украины, поскольку соответствующие переговоры между компаниями к результату не привели.

