ПАСЕ признала оккупацию части Донбасса Россией

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала поправку украинской делегации и проголосовала за признание оккупации Россией части территории Донбасса. "Победа! Принята важная поправка украинской делегации в ПАСЕ в докладе "О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции о правах человека", и Ассамблея проголосовала за признание оккупации части Донбасса Россией!" – написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев (фракция БПП) на странице в Фейсбуке.



Он отметил, что отныне "сказкам о шахтерах и трактористах с военторга" в международных документах "наступил конец".



Представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко на странице в Фейсбуке пояснил: "ПАСЕ поддержала правки украинской делегации, первым автором которых имел честь быть я, к одному из докладов. Теперь оккупированная территория Донбасса описана в решении ПАСЕ не non-government controlled territories (неконтролируемые правительством территории), а territories under effective control by the Russian Federation (территории, контролируемые Россией)".



В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко отметила, что таким образом ПАСЕ зафиксировала правду о контроле РФ над частью Донбасса.



"Сегодня еще одна фиксация правды - только что в ПАСЕ большинством голосов принята важная поправка украинской делегации в докладе "О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции о правах человека". Ассамблея проголосовала за фактическое признание оккупации (эффективного действительного контроля) части Донбасса Россией. Каждая фиксация России-оккупанта в международных документах приближает ее руководителей - авторов авантюры с Крымом и Донбассом – к Гааге", - написала И.Геращенко в Фейсбуке.