Кадыров пригрозил посадить Трампа и Меркель

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ввел ответные санкции против президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и других западных политиков.



«Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем», — сказал Кадыров.



Ранее во вторник стало известно о готовности стран «большой семерки» ввести новые санкции против России из-за ситуации на Донбассе. Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в канадском Торонто с 22 по 23 апреля. Канада в 2018 году председательствует в «семерке», 8-9 июня она примет саммит G7.

