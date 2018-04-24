Кремль отреагировал на смену власти в Армении

Ситуацию в Армении неуместно сравнивать с государственным переворотом в Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Вряд ли здесь можно проводить прямые параллели. Конечно же, еще предстоит анализировать ситуацию, и еще раз повторяю: мы очень внимательно за ней наблюдаем. Но сейчас я могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно», — сказал Песков.



Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, являются ли события в Армении государственным переворотом притом, что аналогичные события в Украине происходили также «под давлением улицы». Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что ситуация в Армении «не идет по пути дестабилизации».



«Вчера мы уже говорили, что все, что происходит в Ереване, — это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников. Это очень ценный партнер для нас, с которым нас связывают очень обширные связи — и экономические, и в области культуры и так далее. Мы надеемся, что в стране будет сохраняться порядок», — добавил он.

