РФ не выполнила ни одного ключевого обязательства по безопасности на Донбассе - Моцик

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-посол Украины в США Александр Моцик заявил, что Россия не выполнила ни одного своего ключевого обязательства в вопросах безопасности согласно Минским договоренностям.



"Если взять Минские договоренности, то условно можно разделить все обязательства на три категории. Первая категория - это совместные обязательства, в первую очередь не нарушение прекращения огня", - отметил он во вторник в ходе публичной дискуссии на тему "Как быть с неподконтрольными территориями: Украина, Молдова, Грузия?"



Кроме того, по его мнению, сюда же относится отведение вооружения, а также обмен заложниками и несколько других вопросов.



"Есть некоторое выполнение этих обязательств, но в большей степени Украиной и в меньшей степени - Россией", - указал А.Моцик.



По его мнению, две другие категории – это политическая и безопасности.



Представитель Украины в политической подгруппе подчеркнул, что Украина сделала множество шагов в политическом блоке.



"Что касается вопросов безопасности, то тут Россия не выполнила ни одного своего ключевого обязательства", - отметил А.Моцик.



В качестве примера он привел тот факт, что Россия до сих пор не вывела войска и технику, также не выведены наемники и не разоружены незаконные формирования.



"Сейчас идут разговоры о миротворческой операции. Она возможна, если будет эффективной, а эффективной она будет, если будет размещена на всей территории оккупированного Донбасса и закроет границы", - отметил он.



Кроме того, А.Моцик подчеркнул, что важнейшей проблемой является вывод регулярных войск России, которых, по его словам, от 4 до 5 тыс. военных (сослался на выступление бывшего командующего американскими войсками в Европе в Конгрессе США).

