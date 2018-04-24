В Украине произошел масштабный сбой со связью Lifecell

Сегодя, 24 апреля, жители Украины сообщают о перебоях с интернет-связью оператора lifecell. Сложности наблюдаются с самого утра, передает Информатор.



Пользователи сообщают, что во многих районах столицы нет 3G интернет-связи. В техподдержке оператора подтвердили, что сложности наблюдаются также по территории всей Украины. Причины таких сбоев пока что не известны.



В пресс-службе lifecell рассказали, что если у вас наблюдаются проблемы с доступом к интернету, стоит обратиться к представителям оператора. Самый простой способ — написать на официальную страницу компании на Facebook. Менеджеры оперативно ответят на вопрос и постараются помочь. Представители lifecell обещают устранить проблему в кратчайшие сроки.

