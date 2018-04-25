Nvidia показала алгоритм, заполняющий пробелы на фото

Исследователи из компании Nvidia создали алгоритм обработки изображений, который способен реалистично заполнять пробелы на фотографиях, возникшие в результате повреждения снимка или в процессе его обработки.



"Предыдущие подходы к глубинному обучению были сосредоточены на прямоугольных областях, расположенных вокруг центра изображения, и часто предполагали дорогостоящую постобработку. Наша модель может эффективно обрабатывать области любой формы и размера расположенные на разном расстоянии от границ изображения", - приводит заявление компании TJ.



Судя по опубликованному на YouTube демонстрационному видеоролику, нейросетевой алгоритм Nvidia может применяться для удаления лишних объектов с фотографий или ретуширования лиц на портретах: с обеими задачами программа справляется быстро, не оставляя заметных следов.



Напомним, в декабре прошлого года Nvidia продемонстрировала другой алгоритм, использующий элементы искусственного интеллекта для изменения фотографий и видео. Эта программа успешно превращала зиму на видео в лето, а день в ночь.





