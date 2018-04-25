Кофе во время беременности отражается на весе ребенка

Новое исследование показало, что воздействие кофеина в утробе матери чревато негативными последствиями для детей. Так, дети женщин, выпивающих всего две чашки кофе в процессе беременности, могут иметь лишний вес. Исследователи проанализировали данные 51000 пар матерей и детей, сообщает The Daily Mail.



Специалисты оценивали уровень потребления кофеина будущими матерями на 22 неделе беременности. Исследователи учитывали кофеин из шоколада, чая, кофе и других безалкогольных напитков. 50% участниц употребляли мало кофеина (эквивалентно 0,5 чашки кофе в день), больше 40% - умеренное количество (до 2 чашек в день), 7% - много (до 3 чашек в день), 3% - очень много (3 чашки и больше). Ученые измеряли вес и рост детей, когда тем было 6 недель, 3, 6, 8, 12, 18 месяцев, затем спустя 2 года, а потом каждый год до 8 лет.



Исследователи обнаружили: дети, чьи матери во время беременности употребляли кофеин в умеренных количествах, весили на 15% больше и при этом не были выше, чем дети, чьи матери вообще не употребляли кофеин в процессе беременности. Вес участников, матери которых употребляли много кофеина, оказался на 30% больше, а тех, чьи матери употребляли очень много кофеина, - на 66% больше веса детей, матери которых отказались от кофеина на время беременности.

