Онищенко не соглашается предоставить пленки следствию - НАБУ

Находящийся в розыске народный депутат Украины Александр Онищенко пока не дал согласия на передачу так называемых пленок детективам Национального антикоррупционного бюро. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, следователи общаются с нардепом в формате переписки, передает в среду, 25 апреля, Интерфакс-Украина.



"Пока согласия на передачу этих записей мы не получили (от Онищенко - ред.)... На этих пленках и он фигурирует как соучастник... Окончательное слово за ним", - отметил Сытник на брифинге в Киеве.



По его словам, детективы НАБУ продолжают общаться с Онищенко в формате переписки.



"По Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции. Но еще оно не вступило в силу, есть апелляция", - добавил Сытник.

