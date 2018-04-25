Генсек ООН заявил о поиске новых путей для урегулирования ситуации в Сирии

Международное сообщество должно найти новые пути для достижения политического решения конфликта в Сирии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам второй донорской конференции по Сирии в Брюсселе.



"Я буду работать с международным сообществом, чтобы найти новые пути для прогресса по политическому решению конфликта", - сказал он.

По его словам, сирийский конфликт является одной из самых больших угроз международной безопасности. "Нет военного решения конфликта, решение должно быть политическим", - подчеркнул он.



Генсек ООН отметил, что "более 13 млн сирийцев живут в отчаянных условиях". "Более 6 млн людей покинули страну и не знают, когда смогут вернуться домой. Миллионы детей не знают мира", - добавил он.

