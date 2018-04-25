Киев установил на входах в метро 256 камер наблюдения с функцией распознавания лиц

Киевская городская государственная администрация оборудовала 256 камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц входы в метро. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.



"Сейчас камерами оборудованы вестибюли, входная/выходная группы и виды на эскалаторы. Эти камеры имеют функцию распознавания лиц. Таких камер в метрополитене 256", - сообщил он.



Всего в городе установлено около 6 тыс. камер, из них 4876 имеют функции обзорных.

