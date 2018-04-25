В Армении министр присоединился к протестам

Исполняющий обязанности министра спорта и молодежи Армении Грачья Ростомян подал в отставку. Об этом со ссылкой на приемную чиновника сообщает в среду, 25 апреля, РБК.



В частности, указано, что Ростомян по призыву лидера партии Процветающая Армения, членом которой является, Гагика Царукяна присоединился к протестам.



Ростомян заявил, что уходит с поста, "осознавая насущность момента и ответственность каждого гражданина Армении перед армянской государственностью".



"Своих коллег по Республиканской партии Армении (РПА) и АРФ (Армянской революционной федерации) Дашнакцутюн призываю без раздумий присоединиться к народу и подчиниться его требованиям. На данный момент нет ничего важнее, нежели поиск мирного выхода из ситуации для страны. По моему глубокому убеждению, этот выход на площади, рядом с народом", - подчеркнул министр.



Между тем участники акций протеста в Ереване, как сообщается, перекрыли дорогу из города в международный аэропорт Звартноц.