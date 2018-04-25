Венгрия продолжит ветировать переговоры Украины и НАТО

Венгрия продолжит выступать против вступления Украины в НАТО вопреки внешнему давлению. Об этом заявил в среду, 25 апреля, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает пресс-служба МИД соседней страны. "Венгрия не будет подвергаться международному давлению и жертвовать правами венгерского народа, живущего в Украине, ради геополитических интересов.



Венгрия продолжит накладывать вето на вступление Украины в НАТО, пока она не восстановит права, ранее предоставляемые национальным меньшинствам", - заявил министр.



При этом глава ведомства подчеркнул, что страна может поменять свою позицию, если Украина восстановит права закарпатских венгров.

