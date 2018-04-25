Apple устранила проблему блокировки экранов iPhone 8, замененных в сторонних сервисах

Компания Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 11.3.1. В нем устранена ошибка, из-за которой некоторые устройства iPhone 8 не реагировали на касания, поскольку на них при замене дисплея были установлены неподлинные запасные детали.



В примечании к обновлению Apple рекомендовала владельцам айфонов проводить ремонт экранов у авторизованных поставщиков услуг компании и не пользоваться сторонними сервисами, поскольку «замена на неподлинные дисплеи может отрицательно сказаться на качестве изображения и корректности работы устройств».



В начале апреля пользователи iPhone 8 стали жаловаться на то, что после замены экранов не в официальных сервисах Apple их телефоны переставали реагировать на прикосновение пальцев. Это произошло после выхода обновления iOS 11.3.



Похожие проблемы возникали на более ранних устройствах в 2016 и 2017 годах. Тогда пользователи предположили, что таким образом Apple борется со сторонними сервисами.

