Во Львове уволили замдиректора школы, которая поздравила Гитлера с днем рождения

Заместитель директора школы Марьяана Батюк, которая публично восхищается Гитлером, уволена с работы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передают Українські Новини.



Госпожа Марьяна Батюк утверждала, что ее аккаунт в FB сломали. Но от предложения предоставить доступ ИТ-специалистам для проверки этой версии отказалась дважды. Ее право.



А наше право не допускать к львовским детям учителей (тем более историков!), для которых Гитлер - это герой.







"Госпожа Батюк также является депутатом городского совета от партии "Свобода". Я ожидаю публичной позиции от партии. Или может "свободовцы" поддерживают кремлевский тезис о том, что украинский национализм = немецкий нацизм?", - отметил Садовый.

