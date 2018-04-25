Кабмин поможет IKEA выйти на рынок Украины

Кабинет министров Украины создаст межведомственную рабочую группу для содействия процессу выхода шведской сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA на рынок страны.



Как сообщается на странице Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest в сети Facebook, 23 апреля состоялась встреча представителей IKEA с первым заместителем министра финансов Оксаной Маркаровой, директором UkraineInvest Даниэлем Билаком, и. о. главы Государственной фискальной службы Мирославом Проданном, замминистра экономического развития и торговли Михаилом Титарчуком.



"Решено, что правительство создаст межведомственную рабочую группу, на которую будут приглашены представители Киевской горгосадминистрации, для комплексного и эффективного решения вопросов сертификации продукции, лицензирования, таможенных и других вопросов, чтобы гарантировать, что IKEA сможет как можно скорее открыть свои фирменные магазины в Украине", - цитируется в сообщении Д.Билак.



При этом он добавил, что решение IKEA прийти в Украину является сильным сигналом для рынка.

