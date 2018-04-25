В Украине в ближайшие сутки будет тепло

В Украине в ближайшие сутки 26 апреля погоду северо-западной половины страны будет определять атмосферный фронт с запада, на остальной территории – поле повышенного давления; сообщает Укргидрометцентр. Территория Украины останется в теплой воздушной массе, лишь днем на крайнем западе температура снизится.



В западных регионах и Харьковской области ночью и в Полтавской и северных областях, а вечером и в Винницкой области ожидается небольшой дождь. В Закарпатье и Прикарпатье днем – умеренные дожди, местами с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 10-15°; днем в западных и северных областях и на побережье морей 16-23°, на остальной территории 24-28°.



В Киеве 26 апреля ночью прогнозируется небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 апреля самая высокая температура днем была 26,3° в 1926 году, самая низкая ночью -2,8° в 1948 году.



В Украине 27 апреля пройдут кратковременные дожди, местами грозы (лишь в Крыму, ночью и в Приазовье днем и в западных областях без осадков). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в Украине, кроме западных и северных областей, местами шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 9-14°, в западных и северных областях 6-11°; днем 13-19° (в Черниговской и Сумской областях 10-15°), на юге и востоке 20-27°.



В Киеве 27 апреля ожидается дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 14-16°.

