Chevrolet ввела систему оплаты через дисплей автомобиля

Американский концерн General Motors совместно с нефтяным гигантом Shell завершил разработку системы оплаты водителями залитого в автомобиль топлива непосредственно из салона автомашин Chevrolet - через мультимедийную систему.



Такое нововведение в дальнейшем даст возможность водителю и пассажирам не только совершать покупки на АЗС, не выходя из салона, но и оплачивать через дисплей автомобиля различные услуги и товары - заранее бронировать столики в ресторанах, платить за чашку кофе и сэндвичи в придорожном кафе, искать и оплачивать парковку, выбирать номера в отелях.



Уже сейчас владельцы новых моделей Chevy могут на заправках Shell одним нажатием на иконку со значком компании на дисплее своего авто выбрать варианты оплаты покупок, пишет The Verge. Чтобы заплатить за заправку, надо указать на дисплее номер топливной колонки, выбрать вариант оплаты и ввести пин, полученный от Shell в рамках кампании Pay&Save. А вставив пистолет в горловину бака, необходимо на самой колонке также набрать свой пин-код. После заправки автомобиля, дисплей предложит подтвердить количество залитого топлива и сумму оплаты. Таким образом, для совершения покупки автомобилистам не придется использовать ни свои банковские карты, ни смарфтоны.



Как отмечает издание, пока данная опция доступна на некоторых моделях Chevrolet 2017-го и 2018 годов выпуска и только на автозаправках Shell в Детройте, Сиэтле и Хьюстоне. Однако в автоконцерне обещают, что программа Pay&Save вскоре станет общенациональной и охватит более чем 14 тысяч АЗС Shell.







