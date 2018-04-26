Блюда из рыбы помогут остановить болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона - это тяжелое нейродегенеративное заболевание, при котором в головном мозге погибают клетки, продуцирующие нейромедиатор дофамин. При этом в телах пораженных нейронов образуются особые белковые структуры. Шведские ученые нашли способ предотвратить накопление патологических белков и затормозить развитие болезни Паркинсона, пишет "Ридиус".



Специалисты советуют людям с болезнью Паркинсона ввести в рацион блюда из карповых и лососевых рыб. Оказывается, в этих сортах рыбы присутствует большое количество белка парвальбумина. Он способен блокировать образование опасных белковых включений в телах нейронов.



Исследователи отметили, что высокая концентрация парвальбумина накапливается в рыбе к концу лета. Этот период характеризуется наибольшей метаболической активностью вышеперечисленных водных обитателей. Парвальбумин содержится и во многих других морепродуктах.

