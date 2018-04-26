В США арестовали полицейского-маньяка за десятки убийств и изнасилований

Бывший полицейский арестован в Сакраменто (штат Калифорния, США) по подозрению в совершении 12 убийств и 45 изнасилований. Об этом сообщает The Sacramento Bee.



Отмечается также, что на его счету могут быть десятки грабежей, совершенных несколько десятилетий назад.



Установить личность подозреваемого удалось благодаря результатам ДНК-экспертизы. По словам стражей порядка, 72-летний Джозеф Джеймс Де Анджело не оказывал полиции сопротивления. Несколько дней до ареста за ним велась слежка.



Де Анджело уволили из полиции в 1979 году. Сотрудники органов правопорядка полагают, что на его счету десятки убийств и изнасилований, совершенных в Калифорнии с 1976 по 1986 год. Окружной прокурор Энн Мари Шуберт отметила, что маньяк на протяжении десятков лет держал в страхе жителей штата.



У серийного преступника много прозвищ, в том числе «убийца из золотого штата», «настоящий ночной охотник», «насильник с востока». Изначально власти полагали, что речь идет о разных злоумышленниках, однако впоследствии пришли к выводу, что убийства и изнасилования совершает один и тот же человек.

