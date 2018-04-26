Генсек НАТО заявил о безальтернативности Минских соглашений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал на важность минских договоренностей как единственной платформы для поиска решения урегулирования ситуации в Украине. В то же время, он подчеркнул, что реализация договоренностей в рамках минского соглашения сейчас недостаточна.



"Я соглашусь, что мы наблюдаем недостаточную реализацию (договоренностей - ИФ). Но я также считаю, что Минск - это единственная платформа, которая у нас есть, чтобы попытаться найти мирное и согласованное решение", - сказал Й.Столтенберг в ходе пресс-конференции в пятницу.



В то же время он подчеркнул необходимость продолжать предоставлять помощь Украине со стороны НАТО и непосредственно стран-членов альянса.

