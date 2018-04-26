Изменение "нормандского формата" не поможет – посол Франции

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон считает, что лучше максимально использовать существующую переговорную площадку в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), чем менять ее на другую.



"Формат – это не цель, а средство. Мы должны помнить об этом. А цель ясна – это мир, а до тех пор, пока цель является проблемой, как и сказал мой немецкий коллега, смена инструмента не поможет. Напротив, сейчас этот инструмент работает, люди знают друг друга и встречи имеют место. Лучшим выходом будет максимальное использование этого формата", - сказала И.Дюмон в совместном интервью с послом Германии в Украине Эрнстом Райхелем агентству "Интерфакс-Украина".



В свою очередь, посол Германии выразил мнение, что отсутствие прогресса в переговорном процессе вызвано наличием принципиальных разногласий между Украиной и Россией.



"Я считаю, что с практической точки зрения вопрос заключается в том, есть ли выигрыш, который должен быть достигнут от включения других стран, а тот факт, что мы не достигли прогресса, по моему мнению, не имеет никакого отношения к тому, как формируется формат. Как мы уже говорили, между Россией и Украиной существуют принципиальные разногласия", - пояснил Э.Райхель.



Немецкий дипломат уточнил, что не было предложений, к примеру, от США примкнуть к формату.



И.Дюмон также отметила, что продолжение диалога с Россией важно, в частности, для обсуждения ситуации на Донбассе.



"Понятно, что сейчас не лучшая атмосфера с Россией, это не секрет ни для кого, но мы продолжаем говорить с ними, поскольку это важно, как для сирийского конфликта, так и для войны на Донбассе, отдельно друг от друга. Диалог сложный, но он у нас есть по этим и другим необходимым вопросам", - рассказала посол Франции.

