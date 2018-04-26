Илон Маск решил создать дракона-киборга

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что занят в новом проекте по строительству дракона-киборга. Об этом он написал в своем Twitter.



Предприниматель не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что этот рынок до него «незаслуженно обходили вниманием».



Помимо грандиозных проектов Маска — программы покорения космоса SpaceX, электромобилей Tesla и скоростного поезда Hyperloop — миллиардер не брезгует и менее значимыми предприятиями. В частности, он за четыре дня полностью распродал партию безопасных огнеметов на случай зомби-апокалипсиса, а также анонсировал производство кубиков «Лего», которые будут сделаны из камней, вырубленных в процессе бурения тоннелей.



15 марта Маск рассказал о планах создания новой межгалактической медиаимперии. Он планирует назвать ее «Бац» (Thud). Источники издания Variety подтвердили подлинность намерений Маска.

