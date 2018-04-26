Точка невозврата в процессе реформ еще не пройдена Украиной – посол Франции

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон считает, что точка невозврата в процессе реформ Украиной еще не пройдена, поэтому следует продолжать реформирование государства. "Это вопрос, которым мы все задаемся в течение последних лет: была ли уже пройдена точка невозврата (в процессе реформ – ИФ)? Думаю, к сожалению, пока нет", - сказала И.Дюмон в совместном с послом Германии в Украине Эрнстом Райхелем интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Посол Франции уточнила, что всегда есть риск отката реформ.



"Они (украинцы – ИФ) видят, что Украина еще не прошла точку невозврата. И это пугает. Они не видят улучшений в повседневной жизни, но знают, что ситуация может и ухудшиться. Вот почему эти последние реформы так важны, особенно Антикоррупционный суд, чтобы показать: да, мы действительно достигнем этого", - уточнила дипломат.



И.Дюмон отметила, что прежде чем результаты реформ станут ощутимы для населения, должно пройти время.



Посол Германии также добавил, что практически каждый человек в Украине понес финансовые потери из-за конфликта с Россией и более ранних ошибок украинских лидеров. "Вспомните время лет 10 назад, когда у всех были валютные кредиты, и люди потеряли много денег из-за этого. Фундаментальные ошибки руководителей, совершенные тогда, имеют большой эффект до сегодня", - пояснил Э.Райхель.

