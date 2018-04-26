Порошенко: новый саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС введут в эксплуатацию в декабре

Введение в эксплуатацию нового безопасного конфаймента (НБК) на Чернобыльской АЭС запланировано на декабрь 2018 года, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на площадку ЧАЭС в четверг.



"В этом году завершается один из важных этапов превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. На декабрь запланировано введение в эксплуатацию НБК, установленного (надвинутого) еще ранее… Завершаются работы по монтажу оборудования и систем, проводятся пусконаладочные работы систем и элементов. Я не ускоряю запуск, поскольку качество и безопасность для нас являются самыми важными критериями", - сказал он.



Президент добавил, что в текущем году также планируется введение в эксплуатацию комплекса по обращению с твердыми радиоактивными отходами (РАО), завода по переработке жидких РАО. "В конце года также планируется начать "горячие" испытания на новом хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). Я только что проверил состояние готовности, мне доложили, что на сегодня она составляет 98%", - добавил П.Порошенко.



Как сообщалось, в конце ноября 2016 года завершилась надвижка НБК на четвертый энергоблок ЧАЭС.



Строительство НБК началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого "Саркофага" и остатков четвертого энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет, Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.