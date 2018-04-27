В Украине незначительно похолодает

В ближайшие сутки, 27 апреля, погоду в Украине погода изменится: пройдут дожди разной интенсивности и днем будет несколько прохладнее, сообщает Укргидрометцентр. В западных, северных и центральных областях ожидаются дожди, днем в западных областях без осадков. Температура ночью 8-13°, в западных областях 2-7° тепла, днем 14-19°. В южных и восточных областях ночью без осадков, утром, днем местами кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 11-6°, днем 20-25°.



В Киеве в пятницу дождь, температура ночью 11-13°, днем 16-18°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве в день 27 апреля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 29,2 градусов тепла в 2013 году, а самая низкая ночью – на отметке 3,2 градуса мороза в 1948 году.



В субботу, 28 апреля, в Украине без осадков. Температура ночью 6-11° тепла, в северной части 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 21-26° тепла, в северных, центральных, восточных областях 16-21°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



В Киеве 28 апреля - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 18-20°.

