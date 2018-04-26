Биометрию на границе прошли 140 тысяч россиян

Систему биометрического контроля при въезде в Украину с начала 2018 года прошли 140 тысяч россиян. Об этом говорится в сообщении ГПСУ в четверг, 26 апреля.



Всего с начала года оформлено более 193 тысяч человек, из них свыше 140 тысяч - граждан России.



В целом биометрический контроль сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в 157 пунктах пропуска и 3 контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с аннексированным Крымом.

