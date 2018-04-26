После смертельного пожара в Кемерово Анжелика Варум отказалась от песни "Зимняя вишня"

Российская певица Анжелика Варум больше не будет исполнять песню "Зимняя вишня", поскольку у многих она вызывает ассоциацию с трагическим пожаром в одноименном торговом центре в Кемерово. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на супруга исполнительницы Леонида Агутина.



По его словам, решение об отказе от песни Варум приняла самостоятельно.



"Нет, она не советовалась. Мы погрустили о том, что это была хорошая песня, очень жаль", - сказал Агутин.



При этом звездная пара не исключает, что когда-нибудь песня перестанет ассоциироваться с трагедией в Кемерово. Однако, по словам музыканта, "сейчас это вообще не представляется возможным".

