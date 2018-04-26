Пашинян не увидел сходства протестов в Армении и Майданом в Украине

Лидер армянской оппозиции, депутат Никол Пашинян, который претендует на пост премьер-министра страны, отказался проводить параллели между текущей ситуацией в Армении и Украиной, когда события 2013-2014 годов привели к смене власти и разрыву отношений с Россией.



Отвечая на вопрос о том, нет ли у него опасений, что в случае затяжного политического кризиса в Армении Россия может занять некомфортную для Еревана позицию, учитывая произошедшее в Украине, Пашинян сказал, что не хочет "учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история".



"Это не движение ни против России, ни против Соединенных Штатов, ни против Евросоюза, ни против Ирана, ни против Грузии. Это движение против коррупции, это движение против неэффективного правления и это чисто внутриармянское движение", — заявил он в интервью РБК, отметив, что обсуждал этот вопрос с послом России в Ереване Иваном Волынкиным.



Пашинян добавил, что очень рад, что официальные представители России говорят, что не намерены вмешиваться во внутренние процессы Армении, поскольку "тут нет ни капли антироссийских настроений". При этом он признал, что в стране есть некоторые субъекты (имея в виду и.о. премьер-министра Карена Карапетяна), которые хотят представить, что они делают что-то по соглашению с Россией.



Массовые акции протеста начались в Ереване и других городах страны с 13 апреля, участники которых протестовали против назначения премьер-министром Саргсяна. Серж Саргсян занимал пост президента Армении с апреля 2008 года по апрель 2018 года. За время его нахождения у власти в Армении была проведена конституционная реформа, расширившая полномочия премьер-министра и фактически оставившая за президентом лишь церемониальные функции. 17 апреля Саргсян был назначен парламентом на пост премьер-министра.

