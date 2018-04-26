Два украинских фильма вошли в программу Каннского кинофестиваля

Мировые премьеры двух украинских фильмов - "Донбасс" и "Женщина на войне" - состоятся в рамках конкурсной программы 71-го Каннского международного кинофестиваля.



Как рассказал на брифинге в четверг в Киеве глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, оба фильма были созданы при поддержке государства, их премьеры пройдут 9-го и 12-го мая соответственно. "Одну из самых престижных программ фестиваля - "Особый взгляд" - откроет украинский фильм Сергея Лозницы "Донбасс". А в программе "Неделя критики" состоится премьера украинского фильма "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Эрлингссона", - рассказал он.



Ф.Ильенко подчеркнул, что эти два фильма были победителями конкурса, проводимого Госкино на осуществление финансирования.



Сопродюссер фильма "Донбасс" Денис Иванов рассказал, что лента создана в сотрудничестве пяти стран.



"Но без поддержки Агентства по вопросам кино создание фильма было бы невозможно. Я говорю не только о финансовой поддержке, а о контактах с фондами других стран, в частности в Нидерландах прошла встреча о поддержке. Бюджет фильма составляет EUR 2,4 млн, сумма господдержки это 16 млн 736 тыс грн", - рассказал он.



Сопродюссер фильма "Женщина на войне" Сергей Лавренюк отметил, что бюджет фильма чуть меньше 81 млн грн, государство вложило 10 млн 846 тыс грн.



Оба фильма выйдут в украинский прокат осенью 2018 года.



Ф.Ильенко также отметил, что на кинорынке фестиваля с 8 по 17 мая будет работать украинский павильон. В программе работы павильона - коктейльный прием от Одесского кинофестиваля (13 мая), бизнес-ланч "Meet Ukrainian Producers" (15 мая), украинская вечеринка доя иностранных партнеров (16 мая).



"В этом году мы планируем потратить на работу павильона 760 тыс грн. В прошлом году было всего 300 тыс. Это не значит, что цены поднялись, но государство становится главным финансистом украинского павильона на кинорынке в Каннах. Раньше нам постоянно приходилось решать этот вопрос при помощи спонсоров", - отметил глава Госкино.

