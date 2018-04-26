Хранилище для отработанного ядерного топлива окупится за два года - Порошенко

Строительство хранилища для отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) окупится за два года, а его заполнение рассчитано на полвека, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"Строительство даже самого современного хранилища окупается за 1,5-2 года… Наше государство получит еще одну ядерную независимость от России… Заполнение хранилища отработанным топливом по проекту… по информации правительства "Энергоатома", будет составлять около 50 лет", - сказал П.Порошенко в ходе совещания по вопросам усовершенствования государственной политики по возрождению радиоактивно загрязненных территорий в ЧАЭС в четверг.



По словам главы государства, хранилища отработанного ядерного топлива строится для отечественных атомных электростанций.



"За 26 лет нашей независимости Украина, мощное государство с ядерной энергетикой, была единственной в мире страной, которая не имела собственного хранилища для отработанного ядерного топлива. Кому-то это было выгодно, чтобы мы все время были на иголке Москвы. Сегодня захочет – примет, завтра захочет – не примет. Захочет выставить тарифы, которые "раздевают" украинцев – пожалуйста, и по 200 млн ($ -ИФ) ежегодно мы платили и сейчас платим", - отметил П.Порошенко.

