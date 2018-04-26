Порошенко анонсировал указ о реабилитации зоны отчуждения

Президент Украины Петр Порошенко издаст указ о реабилитации территориальной зоны отчуждения. Об этом он заявил во время совещания по случаю годовщины Чернобыльской трагедии, передает корреспондент УНН.



"По результатам этого совещания я видам соответствующий указ, где будут учтены и обсуждения во время совещания. Указ будет посвящен тщательному изложению мер по реабилитации территориальной зоны отчуждения и срочного решения неотложных вопросов", - заявил Порошенко.

