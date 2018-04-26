Социология «зрады»

Вот, вскрылась еще одна «консерва Кремля». Знакомьтесь – социологическая компания с вызывающим названием «Рейтинг». Срамота! Шатают ситуацию, подрывают доверие к президенту, пытаются дестабилизировать обстановку в канун девятого мая. «Заказчик» так называемого «социологического опроса» читается буквально с первых строк: «Путин В.В.». Мерзавцы! Ну сразу же понятно, что липа. Это же надо такое придумать: «Блок Петра Порошенко» не преодолевает пятипроцентный избирательный барьер! Седьмое место!



Вывести в теплый дворик и расстрелять всех причастных к фальсификации социологических данных. Блин, ну такого не может быть: седьмое место! Всем уступает, даже какой-то мифической партии «Слуга народа» с клоуном Зеленским во главе! Куда, б…ть, смотрит, СНБО? Где ракетный комплекс «Ольха», где выводы о гибридном вторжении с помощью гибридных социологических исследований?!



75 процентов опрошенных – гнусные «ватники» и «сепаратисты». Они считают, что дела в стране развиваются в «неправильном направлении». Это уже попахивает настоящей державной зрадой. Я буквально вижу, как меченые доллары Курченко кружатся в воздухе и оседают тугими пачками в карманах продажных социологов. С нас берут пример другие страны. Армения пошла исконно нашим путем, поскольку поверила в необратимость евроинтеграции. Нет, дорогие читатели, мы с вами являемся свидетелями настоящей идеологической диверсии. Их цель подорвать единство патриотов и беспартийных, посеять сомнения в действующей власти, свалить страну в болото имперских амбиций Кремля. В Украине проведены блестящие реформы, в частности медицинская. Уже опубликованы расценки за каждое больное лицо. У врачей появился стимул резать. А безвизовый режим?! Вам же, козлы, дали возможность посмотреть, как живут европейцы, сирийцы и йеменцы. Да нет, не может быть. Наоборот, 75 процентов опрошенных поддерживают курс гаранта на процветание. Вот так правильно.



Ну разве не видно, что эти данные высосаны понятно из какого пальца? И все неполживые СМИ тиражируют эту чушь, которую надо только пороть. Причем непрерывно, в стиле Сергея Соболева. Как может партия, носящая имя «объединителя православных церквей», пользующегося непререкаемым авторитетом в мире, проигрывать каким-то шутам Игоря Коломойского?!

Кремль использует социологию как элемент гибридной войны, насаждая в сознание украинцев фейки. Был ли проведен факт-чекинг результатов исследования «Рейтинга»?! Где, фак его в нос, результаты проверок? Уверен: не было проверок. Распоясались социологи. В какой стране мира целого действующего президента, практически сакрального, ставят на шестое место вместе с Ляшко?

Знаете, что еще выдумали социологи по методичкам ФСБ? Вы не поверите: 67 процентов ожидают от будущего президента прекращения военных действий на востоке, и только несчастных три процента – развития и защиты украинского языка. Опять они специально все переврали. Должно быть так: 67 процентов требуют защиты «мовы» и столько же – победоносной войны с Россией. Ваш блеф, господа «эфэсбешники» шит белыми нитками. Он разваливается после первого же столкновения с суровой действительностью нации.Вот я вам сейчас приведу последовательность партий, которые, по версии кремлевской конторы с киевской пропиской, проходят в парламент: «Батькивщина» Юлии Тимошенко (9,2%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (5,7%), «Оппозиционный блок» Юрия Бойко (6,1%), «Слуга народа» Владимира Зеленского (5,9%), «За життя» Вадима Рабиновича (4,7%), «Радикальная партия» Олега Ляшко (4,9%), «Блок Петра Порошенко» – четыре с половиной процента!Ну разве не видно, что эти данные высосаны понятно из какого пальца? И все неполживые СМИ тиражируют эту чушь, которую надо только пороть. Причем непрерывно, в стиле Сергея Соболева. Как может партия, носящая имя «объединителя православных церквей», пользующегося непререкаемым авторитетом в мире, проигрывать каким-то шутам Игоря Коломойского?! Знаете, как эти проститутки от социологии оправдывают выполнение заказа «кровавой гебни»? Якобы в «социуме растет запрос на модернизацию политической среды», и поэтому 46% выступают за появление «новых лиц». Я вам скажу, у кого «растет запрос». У социологов, которые ради денег агрессора способны облить грязью такой выдающийся политический проект современности, как «БПП». Продали за зеленые бумажки с изображением нашего стратегического партнера честь и достоинство нации. С потрохами продали. Главное, все подводят к тому, что ни при каких условиях Петр Алексеевич не способен выиграть президентские выборы.Вот сфальсифицированный рейтинг кандидатов в президенты от «Рейтинга»: Юлия Тимошенко первая с результатом 8,8%. За ней непонятно на чем поднявшийся Анатолий Гриценко, о существовании которого вообще никто не подозревает – 6,6%.На третье место за деньги «Газпрома» социологи поставили лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко (6,0%). Четвертым идет Слава Вакарчук! Тоже шесть процентов, как у Бойко! Пятым Владимир Зеленский (5,8%). Бред полный. Где лидер нации?!! Как бы издеваясь над Петром Алексеевичем, кремлевские наймиты поставили президента на шестое место (!), которое он делит с Ляшко с одинаковым результатом – 5,5 процента. Вы, конечно, понимаете, что это однозначно диверсия. Шестое место, взлет Вакарчука, Зеленский, опережающий по популярности президента…С этим надо что-то немедленно делать. И я знаю что. Прежде всего, провести обыски в социологических конторах с целью изъятия меченых купюр Курченко. А они там есть, это же видно по результатам исследования. Запретить проведение социологических исследований на период честных и транспарентных президентских выборов. Мы же видим, что Кремль использует социологию как элемент гибридной войны, насаждая в сознание украинцев фейки. Был ли проведен факт-чекинг результатов исследования «Рейтинга»?! Где, фак его в нос, результаты проверок? Уверен: не было проверок. Распоясались социологи. В какой стране мира целого действующего президента, практически сакрального, ставят на шестое место вместе с Ляшко? Нет таких прецедентов. И, по ходу, Вакарчука с Зеленским тоже завербовали. Их имена используются для проталкивания идеи о «запросе на новые лица». Все спланировано: спецслужбы (безусловно, агрессивные) Москвы пытаются заранее запрограммировать результаты наших выборов. Если выиграет Порошенко (а кто в этом сомневается?), то продажные медиа начнут ссылаться на результаты соцопросов: типа такого не может быть, у него рейтинг почти как у Яценюка, которого давно все похоронили. В хорошем смысле слова. Вот в чем заключается план. Социологи обильно сеют семена «зрады», которые должны взойти кремлевскими звездами. Но ничего у них не получится! Наша нация не такая.