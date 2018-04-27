Почти 70% украинцев ждут от нового президента прекращения войны на Донбассе

После президентских выборов в Украине 67% граждан ожидают от нового главы государства прекращения военных действий на Востоке. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Кроме того, 57% украинцев ждут от нового президента усиления борьбы с коррупцией, о чем неоднократно напоминают Украине международные партнеры.

38% опрошенных ожидают шагов направленных на возрождение промышленности в Украине, 22 и 21% соответственно надеются на улучшение медицинских и социальных услуг.



16% полагают, что новый президент должен снизить влияние олигархов на политику, 11% ждут шагов по возрождению аграрного сектора, 7% опрошенных считают, что новый глава государства будет стимулировать развитие бизнеса.



Стоит отметить, что те сферы на которых сейчас активно пиарятся политики меньше всего интересуют украинцев в реальной жизни. Так, всего 6% заинтересованы в укреплении обороноспособности страны и только 3% респондентов ждут от президента защиты украинского языка и культуры.



Опрос был проведен 10-22 апреля методом личного формализованного интервьюирования 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1.5%.

