Девять школьников попали в больницы с кишечной инфекцией в Умани

В Черкасской области зарегистрировано групповое заболевание с признаками кишечной инфекции среди учащихся общеобразовательной школы №3 г.Умань, сообщает Уманское райуправление ГУ Госпродпотребслужбы Украины в области.



"В течение 21-24.04.2018 в инфекционное отделение Уманской городской больницы № 3 и Уманской центральной районной больницы были госпитализированы 9 детей с предварительным диагнозом: 5 детей - острый гастроэнтероколит 1 ребенок - острый энтероколит, 2 ребенка - пищевая токсикоинфекция 1 ребенок - ОРВИ, ацетонемический синдром, острый гастроэнтероколит. Один ребенок с 23.04.2018 находится на амбулаторном лечении в Уманской детской больнице, предварительный диагноз: острый энтерит", - сообщает в четверг пресс-служба Госпродпотребслужбы.



Специалисты Уманского райуправления областного главка Госпродпотребслужбы организовали проведение санитарно-эпидемиологического обследования общеобразовательной школы №3 г.Умань с отбором проб пищевых продуктов, готовых блюд, гигиенических смывов для проведения лабораторных исследований.



"В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, санитарных норм и правил. По результатам проверки составлено 2 протокола о правонарушениях в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и в сфере санитарного законодательства, руководству заведения направлено предписание по устранению выявленных нарушений", - говорится в сообщении.



В настоящее время проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

