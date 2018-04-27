Лишь 4% украинцев готовы свергать власть с оружием в руках

Более 60% украинцев не поддерживают проведение массовых акций протеста. Немногим более 9% опрошенных готовы лично принимать в них участие. Только 4% заявили о готовности взять в руки оружие.



Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".



На вопрос, поддерживаете ли вы лично проведение в Украине массовых протестных акций (нового Майдана), 63,4% ответили "нет, не поддерживаю", 20,3% заявили, что поддерживают, но не будут лично принимать участие, 9,7% готовы лично принимать участие в таких акциях.



Отказались отвечать 6,6%.



Согласно опросу, 67,1% респондентов готовы прибегнуть к такой форме протестной активности как участие в выборах, 24,2% готовы подписывать разного рода петиции и обращения граждан, 9,6% - готовы к участию в акциях протеста, 4,7% - к участию в акциях гражданского неповиновения и "Майданах".



Взять в руки оружие готовы 4% респондентов, а вступить в оппозиционную партию – 2,5%. Не поддерживают ни одну из перечисленных форм протестной активности 17,1%. Отказались давать ответ 4,9%.



Вместе с тем, на вопрос, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Украине, 67,8% респондентов ответили как напряженную, 23,3% - как взрывоопасную, 6,6% - как стабильную. Не дали ответа 2,3% опрошенных.



Согласно исследованию, 59,5% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 31,8% считают, что "в чем-то в правильном, а в чем-то в неправильном", а 5% уверенны, что события в стране развиваются в правильном направлении. Не ответили на вопрос 3,7%.



Сроки проведения социологического исследования: 19 - 25 апреля 2018 года. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет) и тип поселения (город/село). Всего было опрошено 3000 респондентов, средняя продолжительность одного интервью составила 22 минут.

