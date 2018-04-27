Японцы сделали 4-метрового робота, трансформирующегося в спорткар

Японская компания Asratec, являющаяся подразделением телекоммуникационной корпорации Softbank, совместно с несколькими стартапами представила прототип робота, способного оперативно трансформироваться в спорткар, сообщается на сайте проекта J-deite RIDE.



Робот высотой 3,7 метра и весом 1600 килограммов может передвигаться на двух ногах с максимальной скоростью 100 метров в час при помощи электромоторов. При этом он в течение одной минуты способен превращаться в двухместную спортивную машину и в таком виде может разгоняться до 60 километров в час.



Управлять этим созданием можно как вручную из кабины, так и дистанционно с помощью пульта. При этом покидать кабину на время трансформации не нужно, передает ТАСС.



На создание этого робота изобретателей Страны восходящего солнца вдохновила серия американских фантастических боевиков "Трансформеры". При этом разработчики японского робота-трансформера не собираются останавливаться на достигнутом и к 2020 году планируют представить усовершенствованную пятиметровую модель.



По задумке, такие роботы будут использоваться в парках развлечений и на выставках автомобильной и роботизированной техники.





