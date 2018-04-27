Жаркая погода вызывает стресс, показало исследование

Согласно статистике, уровень насильственных преступлений летом повышается. Ученые из Познаньского университета медицинских наук узнали, почему в жаркую погоду люди становятся злыми и жестокими. Оказывается, дело в том, что при увеличении температуры воздуха растет уровень кортизола (гормона стресса), сообщает The Daily Mail.



В исследовании приняли участие женщины-медики. За участницами наблюдали в течение двух дней зимой и летом. Специалисты измеряли концентрацию кортизола в слюне женщин и оценивали уровень маркеров воспаления. Образцы слюны собирали каждые два часа. Также женщины ответили на вопросы о режиме сна, питании и физической активности.



Исследователи выяснили: летом концентрация кортизола у представительниц прекрасного пола оказалась выше. На уровень воспаления время года не влияло. Кстати, другое исследование, проведенное учеными из Северо-Западного и Лихайского университетов, показало, что в жаркую погоду люди реже помогают другим.

