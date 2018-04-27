Специалисты рассказали, для кого опасны социальные сети

Пользуясь социальными сетями, многие люди невольно сравнивают свою жизнь с успехами сверстников. Это может спровоцировать тяжелую депрессию. Американские ученые выяснили: с этим последствием в основном сталкиваются люди в возрасте от 30 до 50 лет, а вот для молодежи, выросшей в эпоху интернета, социальные сети не представляют особой угрозы, пишет "Медик Форум".



Исследователи оценили психическое состояние 750 добровольцев. Участникам задавали вопросы о пережитых нервных срывах и о том, сколько времени они проводили в социальных сетях. Выяснилось, что пользователи социальных сетей среднего возраста страдали от депрессии намного чаще, чем их сверстники, далекие от интернета. Также оказалась: социальные сети не влияют на психическое здоровье молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.



А недавнее исследование британских ученых показало, что увлечение социальными сетями в раннем подростковом возрасте (10 лет) негативно влияет на самочувствие в 15-летнем возрасте. Однако эта взаимосвязь наблюдалась только у девочек.



Исследователи из Университета Эссекса проанализировали данные опроса 9859 подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Участники отвечали на вопросы о том, сколько времени они тратили на общение в социальных сетях в обычный школьный день. В 13-летнем возрасте половина девочек и треть мальчиков тратили минимум час на общение в социальных сетях. К 15 годам 59% девушек и 46% молодых людей проводили в социальных сетях больше часа в день.



Специалисты обнаружили: в подростковом возрасте уровень счастья у девочек снизился с 36,9 пункта до 33,3 пункта. У мальчиков этот показатель опустился на два пункта. Авторы исследования пришли к выводу, что на девочек использование социальных сетей влияло более пагубно.

