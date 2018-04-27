Мэттис: канал связи между США и Россией по деконфликтации в Сирии работает хорошо

Канал связи между военнослужащими США и России по предотвращению инцидентов в Сирии "работает вполне хорошо". Это отметил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.



"В Сирии у нас есть открытый и никогда не прерывавшийся канал связи для предотвращения инцидентов [между воинскими подразделениями США и РФ]. Он работает вполне хорошо с тем, чтобы наши силы не сталкивались друг с другом во время проведения там операций. Речь идет не о координации [при проведении операций], а о недопущении инцидентов - оговаривается время и место операций. К примеру, река Евфрат служит линией разграничения в некоторых случаях", - сказал он.



Один из сенаторов поинтересовался, использовалась ли эта линия связи, когда в феврале появились сообщения об обстреле Соединенными Штатами сирийских проправительственных сил у населенного пункта Хашшам в провинции Дейр-эз-Зор, под который попали "российские нерегулярные силы".



"Да, линия тогда была использована, - ответил Мэттис. - Российское командование в Сирии заверило нас в том, что их военнослужащих там нет. И я дал указание председателю [Комитета начальников штабов ВС США] применить силу и уничтожить эти отряды".



Американские войска нанесли 7 февраля у Хашшама удар по силам, действовавшим в поддержку правительства Сирии. Последние предприняли наступление на формирования сирийской оппозиции, поддерживаемые США. Как заявил впоследствии МИД России, в ходе боестолкновения у Хашшама пострадали десятки граждан РФ и стран СНГ, есть и погибшие, но это были не российские военнослужащие. Со своей стороны Минобороны России уточнило, что ополченцы попали под обстрел из-за несогласованных с российскими военными действий.



В свою очередь Пентагон отмечал, что удар был нанесен "исключительно в целях самообороны". США, по свидетельству американского военного ведомства, использовали линию телефонной связи, предназначенную для предотвращения конфликтов с Россией в Сирии, до, во время и после отражения наступления на оппозиционные силы у Хашшама.

