Майкл Помпео утвержден в должности госсекретаря США

Американские сенаторы в четверг утвердили Майкла Помпео в должности государственного секретаря США.



Кандидатуру бывшего директора ЦРУ поддержало большинство сенаторов.



За него проголосовали 57 сенаторов, против - 42. "Его назначение подтверждено", - резюмировал ведущий заседания.



Ранее во вторник сообщалось, что сенатский комитет по международным отношениям поддержал кандидатуру Помпео. Прежде все десять сенаторов-демократов в комитете, состоящем из 21 законодателя, а также сенатор-республиканец Рэнд Пол, выступали против кандидатуры Помпео, однако изменение позиции Пола способствовало тому, что кандидатура Помпео была одобрена.



В марте президент США Дональд Трамп объявил, что решил отправить в отставку Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Президент объяснил, что Помпео разделяет его внешнеполитические взгляды в куда большей степени, чем Тиллерсон.



Срок полномочий Тиллерсона истек 31 марта.

