В Киеве откроется "Парк коррупции"

В Национальном ботанический саду им. Гришка откроется интерактивный "Парк коррупции", направленный на привлечение внимания к теме топ-коррупции в Украине.



"Если общественное мнение по восприятию коррупции не будет меняться, то очень сложно будет надеяться на то, что все усилия будут успешными... Это парк не судебное разбирательство. Он направлен на то, чтобы создать детальное представление о том, что есть коррупция и как с ней бороться", - сказала глава Антикоррупционной инициативы ЕС Эка Ткешелашвили на пресс-конференции в пятницу в Киеве.



Так проект общей площадью 700 кв. м., расскажет эволюцию коррупции и борьбы с ней. Конструкция парка будет представлять девять надувных шатров, каждый из которых будет иметь уникальную форму, например, золотого батона.



"В целом проект будет состоять из двух блоков: коррупция и антикоррупция", - рассказала руководитель "Парка коррупции" Ярослава Гресь.



Она также отметила, что в парке будет представлен разный вид контента. В частности, интерактивные панели, инсталляции, 3D муралы и VR.



Я.Гресь добавила, что парк откроется 1 июня и будет работать 17 дней, вход в парк бесплатный, посетителям необходимо будет оплатить только вход в Национальный ботанический сад.

